Как защитить авторские права на цифровой контент

Что делать, если нарушитель не реагирует на заявление или отказывается выполнять требования

Если нарушитель не реагирует на заявление в течение одного дня или отказывается выполнять требования автора, вопрос решается в суде. Спрогнозировать срок рассмотрения дела трудно, но в любом случае он составит не менее 2 месяцев. Со своей стороны автор может постараться ускорить процесс, если обеспечит грамотную защиту своих интересов.

Для этого лучше нанять юриста — вопросы со сбором доказательств, определением надлежащего суда и формулировкой требований довольны специфичны. Юрист определит, в какой суд обращаться, поможет собрать и оформить доказательства, а также поможет отстоять позицию автора в суде. Расходы на оплату услуг представителя в суде можно взыскать с ответчика — при наличии договора на оказание юридических услуг.

В случае требования компенсации не всегда может быть очевидно, как определить и обосновать её размер. Каждый случай индивидуален: кража инстаграм-поста — обидная, но не то чтобы убыточная история, а вот в случае плагиата онлайн-курса речь идёт уже о реальных финансовых потерях.

Один из вариантов — определить размер компенсации за произведение исходя из того, как автор определяет его стоимость. А это зависит от количества времени, затраченного на создание, от качества материала (информативность и польза) и личных представлений автора о ценности его труда.

Не нужно стесняться назвать цифру и обосновать её для суда — вы ничего не потеряете. В крайнем случае судья снизит размер требований, но пробовать нужно всегда.

Так, по делу № А40-69432/15-5-560 ответчик без согласия правообладателя незаконно распространил в интернете произведение «История России» из учебного курса «История». Вот как истец обосновал свои расчёты:

На пользу общества можно заставить работать любой закон — для этого нужно начать пользоваться своими правами

В цифровом мире очень трудно следить за результатами интеллектуального труда. Как только контент оказывается в интернете, начинается его самостоятельная жизнь и присвоить себе чужие заслуги не составляет особого труда.

Согласно законодательству, можно сказать, что каждый, кто имеет доступ в интернет, ежедневно нарушает авторские права. Это происходит, когда мы пересылаем фото и посты третьим лицам или цитируем чужой текст без (корректного) указания автора и источника, — все эти действия относятся к воспроизведению контента. А воспроизведение — это исключительное право автора. В свою очередь, автор зачастую не сообщает, на каких условиях можно воспроизводить его контент. И только в редких случаях проставляет водяные знаки на фото или прописывает правила использования произведений.

При обсуждении вопроса о том, как уберечь авторов от незаконных действий с их контентом, не стоит забывать и о добросовестных потребителях. Ведь задача авторских прав — соблюдать баланс интересов обеих сторон. Автор свободно самовыражается (бесплатно или за деньги), а потребитель имеет доступ к результатам его творчества в рамках закона, тем самым стимулируя автора создавать новый контент.