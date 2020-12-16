Как защитить авторские права на цифровой контент

Текст, фотографии, рисунки, онлайн-курсы, книги — этим цифровым контентом вправе распоряжаться только его автор и те, кому он дал на это согласие. Но на деле так получается не всегда. К тому же иногда автор не может быть уверен в том, что материал не будет опубликован без его ведома, — к примеру, при направлении работодателю тестового задания.
О том, какой контент можно использовать свободно, что делать в случае кражи контента, что грозит нарушителям авторских прав и как оформить соответствующее заявление, рассказывает Ольга Бахарева — юрист с 10-летним опытом работы как с компаниями, так и с частными лицами. Вместо сухого текста законов — практические советы с примерами из судебной практики.
В материале
1. Законодательная база и терминология по авторскому праву
2. Какой цифровой контент считается общедоступным
3. В каких случаях допускается свободное использование чужого контента
4. Нужно ли регистрировать авторские права для цифрового контента
5. Какие документы лучше подписать при передаче текстов и фотографий
7. Как защитить авторские права в случае их нарушения
8. Какая ответственность предусмотрена за нарушение авторских прав
9. Как оформить заявление о нарушении авторских прав
10. Что делать, если нарушитель не реагирует на заявление или отказывается выполнять требования
11. На пользу общества можно заставить работать любой закон — для этого нужно начать пользоваться своими правами
Законодательная база и терминология по авторскому праву
Ключевые документы по защите авторских прав в России
- Часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
- Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений — международное соглашение в области авторского права, положения которого (и других международных документов) имплементированы в ГК РФ.
- Другие международные правовые акты, полный перечень которых можно посмотреть на сайте Роспатента.
Не существует специального законодательства, которое регулирует отношения по авторским правам в интернете. Нет никаких различий и отступлений в цифровом мире, но особенности защиты такого контента можно проследить в актах высших судов, профильных ведомств и в международных договорах.
Рассмотрим несколько юридических (и не только) терминов. Они помогут не запутаться в нашем материале, не самом лёгком для восприятия уже по сути своей 😊
Основные правовые термины
Автор — гражданин, творческим трудом которого созданы произведения науки, литературы или искусства. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное, — презумпция авторства как главнейший принцип.
Авторские права — это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства, которые включают в себя: исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения.
Объекты авторских прав — это произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств, назначения и способа выражения произведения. Перечень таких объектов можно посмотреть в статье 1259 ГК РФ.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору и может быть передано автором другому лицу с согласия, по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям — например, в порядке наследования или после перехода произведения в общественное достояние в силу истечения срока охраны.
Копирайт (Copyright ©) — специальный знак, который подтверждает, что информационный продукт защищён авторскими правами. Знак копирайта имеет информационное значение и свидетельствует о том, что какое-то лицо считает себя обладателем исключительных прав на произведение. Использование этого знака не даёт автору никаких преимуществ и не является доказательством его авторства.
Плагиат (от фр. plagiat — подражание) — воровство результатов интеллектуальной деятельности с присвоением себе звания автора. Термин используется в статье 146 Уголовного кодекса РФ.
Термины вне правового поля, но которые часто встречаются в цифровой среде
Пиратство — нарушение авторства с причинением крупного ущерба, как правило.
Копипаст (от англ. copy & paste — копировать и вставлять) — сленговый термин, означающий полное копирование контента.
Дальше по тексту к авторам мы будем относить копирайтеров, редакторов, фотографов, дизайнеров, иллюстраторов, авторов электронных книг и программ онлайн-обучения. А к объектам авторских прав — соответственно их тексты, фотографии, рисунки, изображения, сайты, дизайн и курсы. При этом перечень не является исчерпывающим.
Итак, разберём распространённые вопросы и ситуации.
Какой цифровой контент считается общедоступным
Практически весь цифровой контент подпадает под защиту авторского законодательства.
Рассмотрим, что можно использовать без лицензии, договоров, оплаты и цитирования.
- Общественная организация Creative Commons разработала лицензии, на основании которых правообладатели разрешают использовать свои изображения бесплатно всем желающим. По такой лицензии работают сервисы наподобие Pixabay, Free images.
- Не защищаются авторскими правами творческие произведения спустя 70 лет после смерти автора — в связи с истечением срока защиты. Но есть исключения, а также стоит сделать фактчекинг в отношении ограничений со стороны других лиц, даже если срок защиты истёк.
В статье 1282 ГК РФ описан порядок перехода произведения в общественное достояние — такое произведение может свободно использоваться третьими лицами без согласия правообладателя и выплаты авторского вознаграждения.
Так, в случае из практики организация обратилась в Роспатент о регистрации товарного знака на словесное обозначение «О БЕНДЕР» и получила отказ — в связи с тем, что это имя главного героя романов Ильфа и Петрова, которое находится под охраной объектов авторских прав. Заявитель с этим не согласился, и решение было успешно обжаловано. В заключении Коллегии палаты по патентным спорам от 24.01.2018 года можно увидеть, в какой момент сменился статус произведения и оно стало общественным:
Чтобы не ошибиться в расчёте сроков выхода произведения из под охраны объектов интеллектуальной собственности и не нарушить права наследников, можно использовать проверенные интернет-ресурсы с пометкой Public Domain (общественное достояние). Например, ресурс New Old Stock предоставляет коллекцию винтажных фото, не защищённых копирайтом.
В других случаях нужно спросить согласие правообладателя на использование объекта или оплатить такое право.
В каких случаях допускается свободное использование чужого контента
Заимствование контента других возможно при условии правомерного цитирования. Согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения, если:
- произведение берётся для информационных, научных, учебных или культурных целей;
- указывается автор, источник заимствования, а объём оправдан целью цитирования.
Что касается объёма цитирования, законодатель пока не пришёл к однозначному толкованию этой нормы. Каждый случай рассматривается индивидуально.
Свободно использовать произведения и отрывки из них также можно и при других условиях — например, если они:
- служат иллюстрациями в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера;
- воспроизводятся в периодическом печатном издании с последующим распространением экземпляров этого издания;
- публично представляются в живом исполнении без цели извлечения прибыли в образовательных, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы — сотрудниками этих организаций и теми, кто обслуживается или содержится в этих учреждениях;
- используются для создания литературной, музыкальной пародии или карикатуры на оригинальное произведение;
- упоминаются в авторефератах и диссертациях;
- участвуют в создании произведений для слепых и слабовидящих.
Полный перечень условий содержится в статье 1274 ГК РФ.
В творческой среде часто используется принцип художественного заимствования — известный манифест дизайнера и писателя Остина Клеона «Кради как художник». Не всегда получается придумать что-то уникальное, но иногда чужая мысль вдохновляет на творчество — в результате получается новое произведение.
Нужно ли регистрировать авторские права для цифрового контента
Этого делать не нужно, так как действует презумпция авторства — пункт 4 статьи 1259 ГК РФ — и не требуется регистрация объекта авторских прав или соблюдение каких-либо иных формальностей.
В момент создания произведения автор уже является носителем прав на любой вид произведения — право авторства, право на имя и право распоряжаться объектом авторских прав.
При желании в соответствии со статьёй 1271 ГК РФ для информирования о принадлежащем ему исключительном праве на произведение правообладатель вправе использовать знак охраны авторских прав — копирайт, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из знака ©, имени или наименования правообладателя и года первого опубликования произведения. Например:
© Бахарева О.В., 2020 год
Если речь идёт о веб-контенте, то знак копирайта ставится либо под каждой статьёй, либо один общий в подвале сайта с указанием диапазона дат, начиная с года создания объекта авторских прав по текущий. Подвал, или футер — это информационный блок в самой нижней части сайта.
Проставление знака © — право, а не обязанность автора. Его отсутствие не означает, что контент не находится под охраной, но и его наличие ни от чего не убережёт.
Депонирование — простой и эффективный способ фиксации авторства
В 2018 году Российское Авторское Общество передало полномочия по депонированию любого объекта интеллектуальной собственности двум официальным партнёрам: АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» (n’RIS) и ООО «Айрег» (национальный регистратор авторских прав IREG).
Давайте посмотрим на примере сервиса n’RIS, как это работает и сколько стоит:
Какие документы лучше подписать при передаче текстов и фотографий
Договор авторского заказа поможет защитить интересы автора и заказчика
Согласно статье 1288 ГК РФ, по договору авторского заказа автор — физическое лицо — должен создать произведение науки, литературы или искусства по заданию заказчика.
Возьмём распространённую историю, когда для отклика на вакансию копирайтер выполняет тестовое задание. Недобросовестные заказчики могут использовать тестовое задание кандидатов в своих целях без их ведома. Поэтому во избежание такой ситуации для защиты интересов обеих сторон можно заключить договор авторского заказа, в котором нужно указать обязанности копирайтера по созданию текстовых материалов и обязанности заказчика принять — если говорим, к примеру, про тестовое задание — или оплатить работу. Для проектной работы копирайтер может заключить с клиентом аналогичный договор.
По договору авторского заказа заказчик получает право только использования текста, если копирайтер хочет сохранить за собой исключительное право на распоряжение текстом. В этом случае автором остаётся копирайтер и он может положить такой текст в портфолио.
Автор может совершить полное или частичное отчуждение прав на произведение в зависимости от договорённостей сторон. Соответствующие условия также прописываются в договоре авторского заказа.
Если автор хочет полностью отказаться от своих прав на произведение в пользу заказчика, то в договоре авторского заказа следует учесть существенные условия договора об отчуждении исключительного права (статья 1234 ГК РФ). И в этом случае использование текста в портфолио нужно согласовать с заказчиком.
Если автор передаёт заказчику право частичного использования произведения, то в договоре авторского заказа указываются условия лицензионного договора (статьи 1235, 1286 ГК РФ). Прописывается объём прав, территория действия лицензии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения.
Когда копирайтер числится в штате компании и работает по трудовому договору, договор авторского заказа или лицензионный договор подписывать не нужно, если обязанность по созданию результатов интеллектуальной деятельности прописана в трудовом договоре. В случае надлежащего исполнения обязанностей обеими сторонами исключительные права на произведения принадлежат работодателю.
Почему стоит определить права фотографа и модели в договоре
По умолчанию за фотографом остаются неимущественные (право авторства, право на имя, право следования) и имущественные (исключительные) права на фотографическое произведение. Таким образом, автор думает, что может сделать со своим произведением всё, что посчитает нужным: например, передать снимки в журнал или разместить их на своём сайте.
С другой стороны, статьи 23 и 24 Конституции РФ гарантируют каждому человеку право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия недопустимы.
В определении Городского суда Санкт-Петербурга можно посмотреть, как судья обосновывает взыскание компенсации морального вреда в пользу гражданина, чьи фотографии были опубликованы во ВКонтакте без его ведома. Изображение человека представляет собой часть сведений о его личности и составляет личную тайну.
Пункт 1 статьи 1229 ГК РФ устанавливает запрет на использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. В соответствии с пунктом 1 статьи 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия.
Согласие не требуется в случаях, когда:
- изображение используется в государственных, общественных или других публичных интересах;
- изображение гражданина получено при съёмке в открытых для свободного посещения местах или на публичных мероприятиях за исключением случаев, когда такое изображение является главным на снимке;
- гражданин позировал за плату.
На практике получается, что фотоматериалами распоряжаются и модель, и фотограф. И даже при отсутствии договора между ними каждая из сторон вправе потребовать прекращения любых действий в отношении фотоконтента.
Конфликт интересов фотографа как автора и модели как лица, изображённого на фото, можно благополучно исключить, обговорив условия использования снимков с обеих сторон.
Как можно подстраховаться для защиты цифрового контента
Стопроцентной защиты от копипастеров пока не придумали, но можно снизить риски вот такими способами:
- публиковать тексты, изображения, примеры дизайна в личном блоге;
- проставлять водяные знаки при возможности;
- периодически отслеживать использование контента через поисковики;
- публично заявлять о нетерпимости к воровству объектов авторских прав;
- подавать судебные иски в случае нарушения авторских прав;
- брендировать всё, что можно, — например, регистрировать товарные знаки на фирменные наименования. Это даст дополнительную гарантию защиты, и в случае судебных споров повлечёт больше санкций в отношении нарушителя.
Как защитить авторские права в случае их нарушения
Автор должен доказать два ключевых момента:
- принадлежность прав на результат интеллектуальной деятельности,
- использование нарушителем этого исключительного права на своём сайте.
Если вы обнаружили незаконное использование и публикацию вашего контента — допустим, переписку в электронной почте или мессенджерах, самый надёжный способ — заверить всё это нотариально. Для этого нужно распечатать переписку и скриншоты неправомерного размещения и прийти с этими документами к нотариусу.
Другой способ — использовать сервис Вебджастис, где можно получить онлайн-заверение нотариусом, а протокол осмотра доказательств привезёт курьер.
На момент написания статьи минимальная стоимость протокола осмотра сайта составляет
9 950 рублей и включает заверение одной-трёх URL-ссылок, но не более 20 печатных страниц скриншотов.
Заверить можно всё, что есть в интернете: сайты, переписку в почте и мессенджерах, видео и изображения. Расходы на услуги нотариуса относятся к судебным издержкам и могут быть взысканы с нарушителя авторских прав.
Также можно заверить скриншоты самостоятельно — это допускается пунктом 55 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части 4 Гражданского кодекса РФ». При этом нужно указать адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, и точное время её получения.
Способ заверения подтверждающих авторство документов зависит от объекта спора и его ценности, а также от личности нарушителя и вероятности, что придётся прибегнуть к судебной защите.
Если речь идёт об онлайн-курсах, литературных произведениях, научных статьях, то лучше обратиться к нотариусу. Тогда в случае возражений виновной стороны у суда не будет сомнений в вашей правоте при оценке доказательств.
Обстоятельства, установленные нотариусом, не нуждаются в дальнейшем доказывании, согласно статьям 61 Гражданско-процессуального кодекса РФ и 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Нотариальные протоколы принимаются всеми судебными инстанциями на территории России и за её пределами. Согласно положениям Минской Конвенции 1993 года, протоколы, заверенные нотариусами на территории РФ, используются в качестве доказательства в судах стран СНГ, в том числе Украины, Белоруссии, Казахстана.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение авторских прав
Гражданская ответственность
Согласно статье 1301 ГК РФ, при обнаружении неправомерного использования контента автор может получить от нарушителя компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. Этот вариант считается самым популярным.
Компенсация назначается на усмотрение суда, но не менее 10 000 рублей. По этому поводу устоялась судебная практика — приведём пару примеров.
- По делу № А14-19001/2019 нарушитель-ответчик размещал объявления на Авито о продаже автомобильных аксессуаров и запасных частей, в которых использовал фотографии, сделанные автором-истцом без его согласия. С нарушителя удалось взыскать 450 000 рублей за 45 фотографий, обнаруженных на Авито.
- По делу № 2-1248/2020 было признано незаконным использование автореферата диссертации на соискание учёной степени доктора наук без ссылки на автора указанного автореферата. Суд постановил взыскать с нарушителя денежную компенсацию за нарушение авторских прав в размере 50 000 рублей и ещё 50 000 рублей за моральный вред.
В случае неоднократного грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности статья 1253 ГК РФ предусматривает ликвидацию юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
Административная ответственность
Применяется в случае ввоза, продажи, сдачи в прокат или другого незаконного использования объектов авторских прав в целях извлечения дохода.
В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса РФ нарушение авторских прав наказывается штрафом:
- в отношении граждан — от 1 500 до 2 000 рублей;
- в отношении должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
- в отношении юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.
Уголовная ответственность
В случае крупного ущерба плагиатора можно привлечь к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 146 Уголовного кодекса РФ. Ущерб считается крупным, если стоимость объектов авторских прав (или стоимость прав на их использование) превышает 100 000 рублей, а в особо крупном размере — 1 000 000 рублей.
Уголовный кодекс предусматривает несколько мер ответственности: штраф, обязательные работы, исправительные работы, арест и лишение свободы.
Применяется самое строгое наказание, если плагиат, незаконное использование объектов авторских прав или приобретение в целях сбыта совершались:
- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- в особо крупном размере;
- лицом с использованием своего служебного положения.
Максимальный срок лишения свободы составляет 6 лет.
Судебной практики по авторскому праву достаточно много. Примеры привлечения к гражданской, административной и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы можно посмотреть на сайте «Судебные и нормативные акты РФ».
курс
Право
и налогообложение для бизнеса
Узнать больше
- Разберётесь, как защитить свою интеллектуальную собственность и безопасно использовать чужую
- Поймёте, как обезопасить себя от проблем с налогами и правовыми вопросами
- Сможете настоять на выгодных условиях и предусмотреть риски с договорами
Как оформить заявление о нарушении авторских прав
После сбора доказательств нарушения авторских прав нужно составить заявление. Для этого можно обратиться к юристу, а можно составить самим — например, воспользоваться образцом заявления, который наш эксперт подготовила в соответствии со статьёй 15.7 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В этой статье прописаны требования к досудебному порядку урегулирования спора по нарушению авторских прав, в том числе к содержанию заявления.
По закону нарушитель обязан удалить объект нарушенных авторских прав в течение 24 часов.
Заявление-претензия направляется нарушителю в электронном виде — обычно на сайтах указывается контактная информация и формы обратной связи.
Если факт нарушения авторских прав обнаружен на сайте с контактами или на сайте, который можно проверить через поиск домена, это можно считать удачей 🙂
Проблема — если права нарушаются со стороны ника в соцсетях и нет никакой возможности идентифицировать личность. С решением такой ситуации пока есть сложности, но это не значит, что надо оставить её без реакции.
Что можно сделать:
- попробовать найти контакты нарушителя через подписчиков — вступить с ними в переписку, поискать комментарии с участием нарушителя, постараться добыть хоть какие-то сведения о нём;
- обратиться с заявлением в полицию с просьбой сделать запрос к администраторам соцсети о получении контактной информации неизвестного аккаунта. Например, для Instagram админом будет выступать Facebook.
Заявление необходимо, чтобы избежать судебного спора и решить вопрос миром.
Бывает, что нарушитель не в курсе, что совершил незаконные действия, и не осознаёт, что решение суда может быть не в его пользу. Ведь в случае выигранного дела нарушитель дополнительно заплатит проценты на сумму иска и судебные издержки в виде госпошлины, услуг нотариуса и представителя.
На стадии заявления автор требует удалить спорный контент со своего ресурса. Также правообладатель может потребовать денежную компенсацию расходов на сбор доказательств.
Что делать, если нарушитель не реагирует на заявление или отказывается выполнять требования
Если нарушитель не реагирует на заявление в течение одного дня или отказывается выполнять требования автора, вопрос решается в суде. Спрогнозировать срок рассмотрения дела трудно, но в любом случае он составит не менее 2 месяцев. Со своей стороны автор может постараться ускорить процесс, если обеспечит грамотную защиту своих интересов.
Для этого лучше нанять юриста — вопросы со сбором доказательств, определением надлежащего суда и формулировкой требований довольны специфичны. Юрист определит, в какой суд обращаться, поможет собрать и оформить доказательства, а также поможет отстоять позицию автора в суде. Расходы на оплату услуг представителя в суде можно взыскать с ответчика — при наличии договора на оказание юридических услуг.
В случае требования компенсации не всегда может быть очевидно, как определить и обосновать её размер. Каждый случай индивидуален: кража инстаграм-поста — обидная, но не то чтобы убыточная история, а вот в случае плагиата онлайн-курса речь идёт уже о реальных финансовых потерях.
Один из вариантов — определить размер компенсации за произведение исходя из того, как автор определяет его стоимость. А это зависит от количества времени, затраченного на создание, от качества материала (информативность и польза) и личных представлений автора о ценности его труда.
Не нужно стесняться назвать цифру и обосновать её для суда — вы ничего не потеряете. В крайнем случае судья снизит размер требований, но пробовать нужно всегда.
Так, по делу № А40-69432/15-5-560 ответчик без согласия правообладателя незаконно распространил в интернете произведение «История России» из учебного курса «История». Вот как истец обосновал свои расчёты:
На пользу общества можно заставить работать любой закон — для этого нужно начать пользоваться своими правами
В цифровом мире очень трудно следить за результатами интеллектуального труда. Как только контент оказывается в интернете, начинается его самостоятельная жизнь и присвоить себе чужие заслуги не составляет особого труда.
Согласно законодательству, можно сказать, что каждый, кто имеет доступ в интернет, ежедневно нарушает авторские права. Это происходит, когда мы пересылаем фото и посты третьим лицам или цитируем чужой текст без (корректного) указания автора и источника, — все эти действия относятся к воспроизведению контента. А воспроизведение — это исключительное право автора. В свою очередь, автор зачастую не сообщает, на каких условиях можно воспроизводить его контент. И только в редких случаях проставляет водяные знаки на фото или прописывает правила использования произведений.
При обсуждении вопроса о том, как уберечь авторов от незаконных действий с их контентом, не стоит забывать и о добросовестных потребителях. Ведь задача авторских прав — соблюдать баланс интересов обеих сторон. Автор свободно самовыражается (бесплатно или за деньги), а потребитель имеет доступ к результатам его творчества в рамках закона, тем самым стимулируя автора создавать новый контент.
Если мы будем знать и пользоваться своими правами, постепенно выработается общепринятая модель поведения. А в случае обращений в суд сложится правоприменительная практика, которая со временем начнёт эффективно удерживать нарушителей от неправомерных действий с цифровым контентом.
Почитайте другие руководства:
Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.